In Beeld: Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam

AMSTERDAM - Om acht uur vanavond was het in heel Nederland twee minuten stil. Overal in het land werd stil gestaan bij de burgers en militairen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij de militairen die sneuvelden tijdens oorlogssituaties en vredesmissies in latere jaren.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zei in haar toespraak bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam dat de herinnering aan de onvrijheid van de oorlogsjaren moet worden doorgegeven. "Alsof de oorlog gisteren was. Ook als niemand meer weet wat het is om in een bezet land te leven."

"We leven nu 74 jaar na de bevrijding. Er zijn nog mensen die het verschil tussen bezetting en vrijheid zelf hebben ervaren. Elk jaar worden het er minder", voegt Halsema eraan toe.

Maar stoppen met herdenken is niet aan de orde. "Wij ademen vrije lucht, wij wandelen ongestoord door de stad, wij geven onze meningen, wij kiezen in vrijheid. We doen dat dagelijks, haast achteloos. Maar aan onze vrijheid gingen pijn en groot verdriet vooraf. Onze vrijheid is door pijn omzoomd. Daarom herdenken we, dit jaar, volgend jaar en alle jaren daarna", aldus Halsema.