12-jarige krijgt jeugd-tbs voor overval op Kruidvat en Kadohuis

HAARLEM - De jongen die verantwoordelijk is voor de overvallen op de Kruidvat aan het Marsmanplein en Kadohuis Oud Schoten aan de Schoterweg was slechts twaalf jaar oud ten tijde van de overvallen. Hij wordt geplaatst in een jeugdinrichting en gaat vier maanden de jeugddetentie in.

Dat meldt het Haarlems Dagblad vandaag. De jongen, inmiddels dertien jaar oud, heeft toegegeven de overvallen te hebben gepleegd. Bij de overvallen gebruikte hij een mes en een nep vuurwapen en was zijn gezicht bedekt. Alleen bij het Kadohuis wist hij geld buit te maken. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Lees ook: '14-jarige jongen' pleegt overval op Kruidvat Haarlem

Zo lijdt hij volgens hen aan een stoornis, misschien in combinatie met een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestesvermogen. Zij achten het risico dat hij opnieuw de fout in gaat erg groot, onder andere omdat hij een fascinatie heeft voor criminaliteit en geweld.

Volgens de rechtbank is het nodig dat hij in een beveiligde omgeving wordt behandeld. De jeugd-tbs, ook wel de PIJ-maatregel, is een maatregel die minimaal drie jaar geldt en verlengd kan worden tot zeven jaar.