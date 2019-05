Hond zet tanden in agent terwijl baasje eerder bijtincident ontkent

SCHAGEN - De politie heeft aan ‘t Schip in Schagen een bijtgrage hond op heterdaad betrapt. Agenten waren in gesprek met de eigenaar van het dier, omdat deze eerder een vrouw had gebeten, toen het beest zijn tanden in één van de dienders zette.

De eigenaar was het eerdere voorval juist aan het ontkennen toen de seriebijter kleur bekende door de agent in zijn hand te bijten.

Muilkorf

De gebeten agent kwam met de schrik weg en hield er geen letsel aan over. Er wordt bij de gemeente een muilkorfgebod voor de hond aangevraagd.