NOORD-HOLLAND - De documentaire 'Syriërs aan het werk' wordt vanavond exclusief bij NH Nieuws uitgezonden. Een portret van drie hoogopgeleide gevluchte Syriërs, die vertellen over hun zoektocht naar een baan in hun nieuwe land, Nederland.

De documentaire laat ziet waar nieuwkomers tegenaan lopen als ze eenmaal een verblijfsvergunning krijgen. Voor hun eigen veiligheid hebben ze noodgedwongen alles moeten achterlaten in eigen land. Eenmaal in Nederland willen ze graag het leven weer oppakken, maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. In de documentaire Syriërs aan het werk komen drie hoogopgeleide Syriërs uit verschillende vakgebieden aan het woord over hun ervaringen in Nederland.

"Ik voel me gefrustreerd"

Dokter Bahaa Khaniar (45) is met zijn gezin in 2014 gevlucht uit Syrië. Daarvoor was hij werkzaam als uroloog in een ziekenhuis in Damascus. Hij vindt zijn vak ontzettend mooi en belangrijk. Maar in Nederland mag hij het niet uitoefenen: zijn diploma wordt niet op dezelfde waarde geschat en opnieuw de schoolbanken in is onbetaalbaar. Hij doet nu onder meer schoonmakerswerk. "Ik voel me gefrustreerd om na mijn 12-jarige opleiding geneeskunde en jarenlange ervaring, nu als schoonmaker aan het werk te moeten", vertelt Bahaa.



Tekst gaat door onder video



Ervaring en kennis genegeerd

Bessan Zarzar (30) is journalist en woont sinds vier jaar in Haarlem. Zij heeft het geluk gehad om direct aan de slag te kunnen gaan bij het Haarlems Dagblad, een lokale krant. Daarna kreeg ze een baan aangeboden bij de NTR. Bessan behoort tot de kleine groep statushouders die gelijk aan het werk kon en ook nog eens in haar eigen vakgebied. Van alle Syrische vluchtelingen die sinds 2014 in Nederland zijn, hebben er in 2017 slechts 17,2 procent een baan, zo is te lezen in dit rapport van het CBS. Volgens Bessan komt dat mede vanwege de vele vooroordelen die er zijn over vluchtelingen. "Hoe kan al deze ervaring en kennis van de vluchtelingen genegeerd worden?"

Tekst gaat door onder video



"Voorbeeld voor je kinderen"

Hussameddin Shehadeh (49) werkte 15 jaar als advocaat in civiel- en handelsrecht in Aleppo. Met zijn gezin vluchtte hij naar Nederland en kwam in Nieuw-Vennep terecht. Hij is nu werkzoekend. Hij vertelt dat hij tot nu toe alleen vrijwilligerswerk aangeboden heeft gekregen in het bejaardentehuis of ander eenvoudig werk. "In onze cultuur ben je als kostverdiener het voorbeeld voor je kinderen", aldus Hussameddin.

Tekst gaat door onder video



Syrische makers

De makers van de documentaire Syriërs aan het werk zijn Abdou Alassade (53) en Nedal al Shikh Husin (40), zelf ook Syrische vluchtelingen. Beiden zitten ze in het traineeshipprogramma van NH Nieuws.

Abdou woont nu vijf jaar in Nederland, in Syrië werkte hij voor de staatstelevisie. Nedal is een zeer ervaren cameraman uit Damascus. Zo deed hij camerawerk voor verschillende Syrische nieuwskanalen en dramaseries. "Het is belangrijk dat wij laten zien wat er speelt in de Syrische gemeenschap", vertelt Abdou.

Nejifi Ramirez (35) is begeleider van het traineeshipprogramma en eindredacteur bij NH Nieuws. "Toen Abdou met het idee kwam voor deze documentaire, was ik gelijk enthousiast. Zelf kom ik uit een migrantengezin en ik weet hoe hard mijn ouders hebben moeten knokken om het te kunnen maken in Nederland."



Uitzending

In de documentaire komt ook onderzoeker Thijs van den Enden aan het woord. Hij heeft voor het onderzoeksbureau Movisie onderzocht hoe de arbeidsparticipatie onder statushouders beter kan. Ook komt wethouder Kholoud Al Mobayed aan het woord. De Syrische kwam 19 jaar geleden naar Nederland voor de liefde. Kholoud weet als geen ander hoe lastig het is om in een nieuw land carrière te maken.



De uitzending Syriërs aan het werk is om 17.40 uur op 6 mei te zien bij NH Nieuws. Daarna wordt het herhaald om 19.40 uur, 21.40 uur, 23.40 uur



Bekijk hieronder de hele documentaire al online: