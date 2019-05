Ondernemers Doetinchem 'niet gerust' op komst Ajax-supporters

AMSTERDAM - Ondernemers hebben in een brief aan de gemeente Doetinchem hun zorgen geuit over de komst van Ajax-supporters tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap op 15 mei.

"Ondernemers zijn er niet gerust op", zegt centrummanager Jos Tiemessen tegen De Gelderlander. "Welke maatregelen nemen politie en gemeente om de binnenstad veilig te houden? En wat kunnen ondernemers zelf doen: blijven ze open of gaan ze uit voorzorg dicht."

Tijdens een eerdere wedstrijd tussen Ajax en Doetinchem, in mei 2016, vonden er rellen plaats in de stad. Uiteindelijk werden er twaalf Ajax-supporters opgepakt.

Twee weken geleden zei de harde kern van de Ajaxsupporters, de F-Side, massaal te gaan 'feestvieren' in Doetinchem als er geen extra kaartjes beschikbaar zouden komen. Dat bericht werd door veel supporters gezien als grap, maar één van de ondernemers omschrijft het toch als een 'behoorlijk dreigement'. "De binnenstad van Doetinchem voelt zich onveilig."

Bij de wedstrijd, die om 19.30 uur plaatsvindt, zou Ajax landskampioen kunnen worden.