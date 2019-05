Goede deal: Kopje koffie of ijsje afrekenen met een zak strandvuil

WIJK AAN ZEE - Strandwandelaars die een juttas vol met zwerfafval verzamelen tijdens hun frisse-neus-moment, kunnen deze bij strandtenten in Wijk aan Zee en Velsen-Noord inruilen voor een versnapering.

Het initiatief van de actie komt van milieuorganisatie We Are Nature en moet helpen in de strijd tegen afval op het strand.

Wandelaars kunnen de juttas ophalen bij een van de vele strandtenten die meedoen aan de actie. Wethouders Hanneke Nielen uit Beverwijk en Bram Diepstraten uit Velsen openden de aanpak door een bord met de tekst 'Aan de wandel? Neem een juttas mee!' te onthullen.

De strandtenten die met de actie meedoen zijn: Het Strandhuis, Dit is Sunsea, Sout, De Kust, Beachclub Oost3,

Noorderbad, Zomers aan Zee, Het gele Tentje, en Warners.