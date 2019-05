Meldpunt Onveilig Verkeer: vaak onveilige verkeerssituaties rond basisscholen

NOORD-HOLLAND - Ruim een kwart van de meldingen van onveilige verkeerssituaties bij het Meldpunt Onveilig Verkeer zijn binnen een straal van 500 meter rondom een basisschool. Vooral fietsers en voetgangers lopen op deze plekken gevaar.

Zo kunnen we denken aan auto's die voorbij scheuren, onveilige oversteekplaatsen en gevaarlijke wegen waar fietsers en auto's de weg moeten delen. Volgens experts zijn schoolgaande kinderen op het gebied van verkeersveiligheid juist een kwetsbare groep omdat zij nog moeten leren om verkeerssituaties in te schatten.

In Haarlem, één van de gemeenten waar meer dan honderd meldingen zijn gedaan van onveilige situaties, gaat het om ruim 35 procent van alle meldingen. In de provincie spant gemeente Landsmeer de kroon: maar liefst 75 procent van de meldingen zijn binnen 500 meter van een basisschool.

Bekijk op de kaart hieronder per gemeente hoeveel meldingen er binnen 500 meter van een basisschool vallen



NH Nieuws maakte eerder een reportage over een gevaarlijk oversteekpunt in wijk de Floriande in Hoofddorp. Ook hier moeten schoolgaande kinderen rekening houden met meerdere gevaarlijke verkeerssituaties.