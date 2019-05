'Onderduikkind' Bobby Huisman wordt gevierd in eigen documentaire

AMSTERDAM - Bobby Huisman is drie jaar oud als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Zijn ouders worden gedeporteerd naar kamp Sobibor in Polen en hij wordt via de crèche gered. Op een dag wordt hij op de trein gezet naar een onderduikgezin in Hilversum. Zijn levensverhaal is vanavond te zien bij NH Nieuws.

Bobby vraagt uiteindelijk via het Joods Maatschappelijk Werk zijn persoonlijke dossier op, en komt erachter dat hij een bewogen leven heeft gehad. Zijn ouders zijn beide omgekomen in kamp Sobibor.

Huisman, een echte marktkoopman, overleed op 6 maart dit jaar. Voor zijn overlijden heeft hij nog twee struikelstenen laten plaatsen voor zijn ouderlijk huis in de Nieuwe Uilenburgerstraat, ter nagedachtenis van zijn ouders.

Eva van Heijningen en Paul Grijpma maakten een documentaire over het bewogen leven van Bobby. "Mensen als Bobby worden niet meer geboren, die echte joodse Amsterdammers, die echte marktkooplui, die verdwijnen uit het straatbeeld."

De documentaire wordt vanavond om 20.28 uur uitgezonden bij NH Nieuws.