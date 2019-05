Bagagedieven in trein leiden politie naar piepklein kamertje vol gestolen spullen

HILVERSUM - Wat begon als de aanhouding van twee bagagedieven in de trein eindigde in het terugvinden van de spullen van zeventien slachtoffers. In een woning in Hilversum werden in een piepklein slaapkamertje onder meer rugzakken, identiteitsbewijzen, telefoons en autosleutels gevonden.

Dat meldt het team Openbaar Vervoer van de Politie Amsterdam op Facebook. Na intensief speurwerk werd de woning van één van de verdachten achterhaald omdat het vermoeden bestond dat daar gestolen spullen waren achtergelaten.

De buit die uiteindelijk werd aangetroffen was niet mis. Het leek in de eerste instantie alsof er alleen wat spullen opgeslagen lagen, maar uiteindelijk vond de politie een paspoort van een Aziatische vrouw die aangifte had gedaan van bagagediefstal uit de internationale trein tussen Duitsland en Nederland. Hierdoor ontstond het vermoeden dat meer van de spullen gestolen waren.

In totaal werden er 27 rugzakken, elf identiteitsbewijzen, telefoons, iPads, horloges, sieraden, autosleutels, zonnebrillen en verschillende buitenlandse valuta's aangetroffen. Uiteindelijk bleek dat er spullen van maar liefst zeventien slachtoffers lagen.

De verdachte, die nog een oude straf uitzat in de gevangenis, heeft gehoord dat hij opnieuw voor de rechter moet verschijnen om zich te verantwoorden.