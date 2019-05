Onschuldige vrijgelaten: politie nog steeds op zoek naar doorrijder na ongeval

HAARLEM - De politie zoekt naar een verdachte die gisteravond is doorgereden na het veroorzaken van een ongeluk op de Professor Eijkmanlaan. De bestuurder van het aangereden voertuig is met behulp van brandweer- en ambulance personeel uit de auto gehaald. Het slachtoffer is voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.

De bestuurder wilde de Professor Eijkmanlaan oprijden, maar gaf geen voorrang aan een andere auto met een botsing tot gevolg. Volgens een getuige gaf de bestuurder na het ongeluk snel gas.

Op de Schipholweg werd dezelfde avond iemand door de politie aangehouden. Door een getuige werd hij aangewezen als veroorzaker van het ongeluk, maar op het bureau bleek de man niet betrokken bij de aanrijding.

De doorrijder is nog niet gevonden. De doorgereden auto is vermoedelijk een donkerkleurige Volkswagen Polo. De auto heeft schade links aan de voorkant. Het ongeval vond plaats rond 20.20 uur.

Getuigen gezocht

Als mensen de auto gezien hebben, weten waar de auto nu staat of weten wie de bestuurder is kunnen ze bellen met 0900-8844.