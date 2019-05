Tientallen wietplanten bij onwel geworden IJmuidenaar (77) gevonden

IJMUIDEN - De politie kwam voor een groene verrassing te staan toen ze gistermiddag bij een onwel geworden IJmuidenaar kwamen kijken. De 77-jarige man had een flinke hennepkwekerij in zijn woning staan met tientallen planten.

De politie kreeg een melding binnen dat er mogelijk iemand onwel was geworden in een woning aan de Schiplaan in IJmuiden. Agenten troffen de verdachte inderdaad in slechte staat op de grond aan.

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een gespecialiseerd bedrijf heeft daarna de kwekerij ontruimd.