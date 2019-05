Nederland herdenkt haar oorlogsdoden in stilte

NOORD-HOLLAND - Op honderden plaatsen in Nederland worden vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. Vanaf 20.00 uur staat het openbare leven twee minuten stil ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die het leven lieten.

De Nationale Herdenking in Amsterdam begint met een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Theatermaker en schrijver Diederik van Vleuten houdt daar de 4 mei-voordracht onder de titel 'Als de taal tot stilstand komt'. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen aansluitend de eerste krans bij het Nationaal Monument op de Dam.

Respectbetuiging

Na de stille respectbetuiging klinkt het volkslied en draagt Maureen de Witte uit Emmeloord, die een dichtwedstrijd voor jongeren won, haar gedicht 'Eén keer vaker' voor. Bij het monument worden zoals ieder jaar diverse kransen gelegd, onder meer voor verzetslieden en Joden, Roma en Sinti die door de Duitse bezetter werden vervolgd en vermoord.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak en schoolkinderen leggen bloemen. De herdenking eindigt met een defilé.

Lawaaidemonstratie

De aanloop naar de dodenherdenking verliep dit jaar zonder tumult. Vorig jaar was er veel ophef over het plan van een actiegroep om de plechtigheid met een lawaaidemonstratie te verstoren. De rechter verbood dat.

Ook op de Grebbeberg in Rhenen, op de Waalsdorpervlakte bij Wassenaar en in de voormalige concentratiekampen Amersfoort, Westerbork en Vught zijn herdenkingsbijeenkomsten. Madurodam in Den Haag vormt het toneel van de Nationale Kinderherdenking, die voor de vierde keer wordt gehouden.