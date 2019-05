Magneetvisser (12) nog steeds trots op bijzondere vondst: "Supercool dat zij zo blij was"

DEN HELDER - De 12-jarige Noa is nog steeds apetrots op de bijzondere vondst die hij laatst deed. Als hij aan het magneetvissen is, hengelt hij meestal oude fietsen op. Totdat hij ineens een kluisje met ringen naar boven haalt.

"Het lijkt meer op een kist, maar het is een kluis", verzekert de schatzoeker. In de kluis blijken de trouwringen van de ouders van Selma van der Wal te zitten. Haar moeder is jong overleden en de ringen zijn het enige erfstuk wat ze van haar moeder heeft.

"Er zou ook nog een gouden zakhorloge in moeten zitten, maar die hebben dieven eruit gehaald", vertelt Noa. Toch krijgt hij een flinke beloning van Selma. "Supercool dat zij zo blij was, en ik heb ook nog eens 50 euro gekregen."

Ook de moeder van Noa vindt de vondst bijzonder: "Dat je de spullen terug kunt geven, dat is het mooiste." Noa roept iedereen op om zelf ook eens te gaan magneetvissen: "Ik wil iedereen aanmoedigen om het te doen. Iedereen zou het eens moeten proberen."