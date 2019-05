Vluchtend automobilist kort na aanrijding aangehouden

HAARLEM - Een automobilist die na een ongeluk in Haarlem snel door is gereden, is niet veel later alsnog aangehouden.

De bestuurder wilde de Professor Eijkmanlaan oprijden, maar gaf geen voorrang aan een andere auto met een botsing tot gevolg. Volgens een getuige gaf de bestuurder na het ongeluk snel gas.

De getuige is hierop achter de bestuurder aangegaan om een foto te maken van het kenteken. Na het kentekennummer aan de politie te hebben doorgebeld, is hij teruggegaan om zich over het slachtoffer te bekommeren, zo laat hij weten.

Meerdere politie-eenheden zouden naar de vluchtende bestuurder hebben gezocht. Binnen korte tijd werd de man al gevonden. Hij is naar verluidt aangehouden en meegenomen naar politiebureau.