Oud-wethouder Mirjam Hamberg overleden

ALKMAAR - Mirjam Hamberg is woensdag overleden. Dit lieten familieleden donderdag via de Facebookpagina van de Alkmaarse oud-wethouder weten.

"Een wonder was ze en dat zal ze altijd blijven. Tegen alle verwachtingen van velen in, plukte ze er steeds weer een nieuw jaar bij. Ondanks dat haar lichaam uitgeput was, bleef haar geest en mindset altijd sterk. Ze was uniek", valt er te lezen.

In maart 2016 kreeg Mirjam Hamberg te horen dat ze borstkanker had, met al diverse uitzaaiingen, en dat ze hooguit nog een jaar te leven had, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Middels een alternatieve aanpak bleef ze redelijk stabiel, tot de situatie in 2017 aanzienlijk verslechterd bleek. Chemo- en hormoontherapie hadden geen resultaat en de inzamelingsactie 'Hope4Mirjam' in 2018, voor therapieën in Mexico, bood ook geen uitkomst.