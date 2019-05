Circa 117.000 CV's bij UWV illegaal gedownload: "Ik ben pisnijdig!"

NOORD-HOLLAND - Bij uitkeringsinstantie UWV zijn illegaal zo'n 117.000 CV's gedownload. Het gebeurde tussen 16 en 30 april vanuit de website werk.nl. Dat meldt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De curricula vitae zijn met een account van één werkgever gedownload. Op 30 april werd het ontdekt en is het account geblokkeerd. De werkgever heeft verklaard niets van de actie te weten. Zijn account is vermoedelijk misbruikt, aldus de minister.

Lullig

NH Nieuws sprak een gedupeerde man uit Haarlem die liever anoniem blijft. "Ik kreeg vandaag een mail waarin stond dat mijn CV tot de gelekte CV's behoort. Hoe kan dit nou gebeuren? Ik ben pisnijdig op het het UWV. Het is verplicht om al je gegevens in je CV te zetten. Het lullige is dat als je dat niet doet, je de uitkering kwijtraakt! Ik vind dat echt heel erg slordig", aldus de gedupeerde.

Anonieme belletjes

De Haarlemmer is nog het meest bang voor identiteitsfraude. "Stel dat iemand met mijn gegevens iets misdadigs doet naar een ander bedrijf. Wat moet ik dan doen? Weet ik veel wat ze allemaal uitspoken onder mijn naam. Straks krijg ik iemand aan de deur die zegt 'ik krijg nog duizend euro' van je.' Als ik schade ga lijden op de een of andere manier dan gaat het UWV daar voor opdraaien."

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is op de hoogte gesteld. Ook is aangifte bij de politie gedaan. De betrokkenen zijn door het UWV op de hoogte gesteld. Zij hebben het advies gekregen alert te zijn.

Het UWV onderzoekt de mogelijke gevolgen en bekijkt of er verdere herstel- of beveiligingsmaatregelen nodig zijn.