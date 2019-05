Zeer grote en uitslaande brand in loods in Loosdrechtse woonwijk

LOOSDRECHT - Aan de Oude Molenmeent in Loosdrecht is brand ontstaan in een loods. Een gigantische zwarte rookwolk is vanuit de verre omtrek te zien.

De brandweer heeft opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Er zou met man en macht geprobeerd worden om overslag naar andere panden te voorkomen. Het gebouw - een loods van een rolluikenbedrijf - ligt middenin een woonwijk.

Diverse wegen de wijk in zijn afgesloten door de politie. De brandweer roept op om hulpdiensten de ruimte te geven.

Alert

Het vuur is uitslaand. Inwoners van Loosdrecht en omgeving hebben een NL-Alert ontvangen, waarin vanwege de enorme rookontwikkeling wordt opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Ook vanuit Hilversum en Almere komen er meldingen over de rookpluim.

De korpsen van omliggende regio's zijn opgeroepen om te komen helpen bij de zeer grote brand. Zo zijn de brandweerlieden van Tienhoven en Maartensdijk voor bijstand richting Loosdrecht gegaan.