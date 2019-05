Rellende Ajacieden blijven langer vastzitten in Londen

AMSTERDAM - Vier Ajax-supporters blijven langer vastzitten in Londen. Rond de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur afgelopen dinsdag hadden zij volgens de Britse politie tegels uit de stoep getrokken en naar de politie gegooid. De vier hebben een bekentenis afgelegd.

Het gaat om Amsterdammers van 23, 28, 29 en 34 jaar. Na het tegelincident probeerden drie agenten in te grijpen, maar die werden in elkaar geslagen. Dit meldt de Londense politie.

Vechtpartij

Een Amsterdammer van 26 werd donderdag in Londen al veroordeeld tot tien weken cel en een stadionverbod van zes jaar. Hij was betrokken bij een vechtpartij. Een 40-jarige Amsterdammer zou drugs bij zich hebben gehad. Hij is op borgtocht vrij.

Een 30-jarige Amsterdammer verstoorde de orde en kreeg hiervoor een waarschuwing. Hij wordt ook verdacht van mishandeling.