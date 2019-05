'Renovatiefrustratie' in Helderse wijk: "Je zit te kamperen in je eigen huis"

DEN HELDER - De onmacht is groot bij bewoners van het Koggeschip in Den Helder. In de hele wijk zijn er klachten over de renovatiewerkzaamheden aan de keuken en badkamer, want die gaan allesbehalve volgens plan.

"Ze zouden er acht werkdagen over doen, maar twee weken verder is dit waar we mee zitten", aldus gedupeerde Stephanie Kreuger in haar keuken. Er gaat tijdens het renoveren van alles mis en ook bij andere bewoners in de wijk loopt het totaal niet soepel. "Je zit te kamperen in je eigen huis", verzucht Martje Bais. "Beneden heb je geen water, ja, in het toilet heb je een kraantje, maar daar past bijna niks onder. Je moet telkens naar boven om water te halen."

Lees ook: Grote ergernissen en chaos door renovatie in Volendam

Wanneer bewoners willen klagen of vragen hebben worden ze niet geholpen, zo ervoer Stephanie. "Mijn moeder werd ziek van al het stof en toen ze dat zei werd er gezegd dat nu in één keer iedereen longproblemen heeft", vertelt ze. "Als ze dan excuses maken en er alles aan willen doen, word je minder gefrustreerd. Nu wordt er niet naar je geluisterd."

Belofte

Woonstichting Den Helder, die de renovatiewerkzaamheden aanstuurt, is schuldbewust. Ze zijn het met de bewoners eens dat de communicatie ondermaats is geweest gedurende het proces. Dat gaan ze grondig evalueren. "Ik heb gehoord dat wij eind volgende week de keukens werkend hebben en dat de mensen er dan weer gebruik van kunnen maken", aldus Sander Quartel van de woonstichting. "Dat is een belofte."