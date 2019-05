Boer Piet uit Spijkerboor zoekt naar de oplossing voor bodemdaling

SPIJKERBOOR - In grote delen van Noord-Holland zakt de grond. De oplossing volgens velen: het grondwaterpeil ophogen. Een probleem voor veel boeren, want met natte voeten kunnen de koeien niet langer in de wei staan. Boer Piet Maas heeft nu iets ontdekt waardoor vernatting wellicht niet meer nodig is.

"Kijk, dit is de kaart van mijn terrein," vertelt boer Piet Maas. "De blauwe delen stijgen en de rode delen dalen." Hij haalt er een ander kaartje bij, één met de kleipercentages van de grond. "Daar waar veel klei in de bodem zit, stijgt de grond. En hier zit heel weinig klei in de grond en zakt de boel juist."

Meer klei nodig

De oplossing voor bodemdaling is volgens hem dus niet automatisch vernatten, maar wellicht wél het inbrengen van klei in de grond. "In Stolwijk worden nu proeven gedaan en ik hou dat nauwlettend in de gaten. Ideaal is boven de dertig procent klei in de grond."

Want volgens Piet kan vernatten ook schade toebrengen. "Op sommige plekken spoelt dan een belangrijke grondlaag weg en zakt de boel alleen maar harder. Daar moeten we mee uitkijken, want je kan de veengrond maar één keer vernietigen."

Tureluur en grutto