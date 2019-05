Fort bij Velsen herbestemd tot fietsenstalling: duizenden rijwielen gestald naast 19e eeuws bouwwerk

BEVERWIJK - Het Fort bij Velsen is voorlopig omgetoverd tot een grote fietsenstalling. Bij het fort, dat begin dit jaar nog volop in het nieuws was doordat het een tijdlang werd gekraakt, staan naar schatting duizenden fietsen. Zo is te zien op foto's.

De fietsen worden onder andere verzameld uit fietsdepots in grote gemeenten, blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de fietsen geeft deze een nieuwe bestemming door bijvoorbeeld de onderdelen te verkopen of de fietsen rijklaar te maken voor particulieren.

Het fort is al langere tijd in zeer slechte staat. Een deel is in de jaren zeventig gesloopt. Het terrein rondom het fort heeft een industriebestemming en staat al een aantal jaar te koop. Het fort zelf staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Vanuit de lokale politiek gaan er meerdere stemmen op voor betere handhaving van het terrein.

Het 19e eeuwse fort werd begin dit jaar bezet door een groep krakers die onder andere afkomstig waren van het ADM-terrein in Amsterdam. De krakers waren van mening dat het historische fort op snel tempo verpauperde, en dat het kraken die verpaupering niet erger zou maken dan het verder verwaarlozen van het terrein.