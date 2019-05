'Slecht scorende' gemeenten reageren op uitslag Meldpunt Onveilig Verkeer

NOORD-HOLLAND - Twee weken lang kon iedereen de onveiligste verkeerssituaties van de provincie letterlijk op de kaart zetten bij het Meldpunt Onveilig Verkeer. De stemmen zijn geteld en de top-10 met de meest genoemde locaties is bekend. Zes gemeenten bevinden zich in die bovenste groep en komen er wat betreft verkeersveiligheid dus niet al te best vanaf. Zijn de problemen bekend? En hoe gaan ze nu handelen?

Gemeente Alkmaar

Alkmaar komt het minst goed uit de bus. De gemeente heeft maar liefst vijf top-10 noteringen; er staan onveilige locaties op plek 3, plek 5, plek 6, plek 8 en plek 9. "Wij nemen iedere melding serieus en kijken deze na", zo luidt de reactie. "Bijvoorbeeld de Oudegracht. De gemeente heeft hier in het verleden al maatregelen getroffen. Zo is op de kruising met Klein Nieuwland een wegversmalling toegepast. Op dit moment werken wij, in overleg met bewoners, aan een plan om de verkeersveiligheid op de kruising met de Hofstraat te verbeteren. Wij gaan nog eens extra aandacht besteden aan de genoemde punten en onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn die passen binnen de beperkte ruimte en het historische karakter van de binnenstad."

Lees ook: Alkmaar scoort slecht in onderzoek naar onveilige verkeersplekken: "Verbaast me niks"

Verder laat Alkmaar weten dat ze streeft naar het verbeteren van de verkeersveiligheid. "Om dit te bereiken

werken we op dit moment aan het opstellen van een nieuw verkeersveiligheidsplan. We zijn dan ook erg blij met het onderzoek van NH Nieuws naar de meest verkeersonveilige punten in Noord-Holland. Dit onderzoek helpt ons bij de aanpak van verkeersonveilige situaties."

Gemeente Haarlem

Haarlem staat maar één keer in de top-10, maar wel op de minst fijne plek: bovenaan. De kruising van de Kick Smitweg met de Oudeweg is het meest gemeld. De gemeente laat weten dat deze verkeersplek niet in hun top-10 van locaties met de meeste ongevallen staat. De situatie staat bij hen dan ook niet per se te boek als onveilig. "Er zijn op korte termijn ook geen plannen voor onderhoud of aanpassing."

Lees ook: Kruispunt in Haarlem 'gevaarlijkste' van Noord-Holland volgens verkeersmeldpunt

Wel is Haarlem bezig met een actualisatie van het verkeersveiligheidsbeleid. "De oorzaken van de huidige ongevallen liggen meer op andere terreinen, bijv. afleiding in het verkeer, opkomst van de e-bikes, drukte op de weg, etc. Dit vraagt om een andere aanpak."

Gemeente Heerhugowaard

Heerhugowaard staat op de tweede plek, met het Stationsplein ter hoogte van Zuidtangent. De gemeente laat weten dat die locatie al langere tijd in beeld is en dat er 'meerdere verkeersstudies zijn verricht'. "Daaruit blijkt dat, voor het verbeteren van doorstroming en verkeersveiligheid, een samenhangende aanpak van de Zuidtangent tussen de N242 en de Westtangent nodig is", zo luidt de reactie. In totaal is er 24,3 miljoen euro beschikbaar gesteld om de verkeerssituatie aan te pakken en gaat dat naar verwachting vanaf 2022 gebeuren.

Verder laat de gemeente weten dat het hen opvalt dat er veel aandacht is voor de veiligheid van fietsers. "Dat zal specifiek terugkomen in het dit jaar op te stellen mobiliteitsprogramma. Iedere verkeersdeelnemer moet tenslotte veilig op zijn bestemming kunnen komen."

Gemeente Zaanstad

De kruising van de Zaanweg en de Stationsstraat in Wormerveer heeft een vierde plek behaald. De gemeente Zaanstad laat weten dat het een bekende verkeerssituatie is. Ze vermoedt dat de problemen komen door de recente herontwikkeling van het gebied. "De ervaring leert dat dit in het begin voor de verschillende weggebruikers wennen is."

Lees ook: Stemmen zijn geteld: dit is de top-10 van onveiligste verkeersplekken in Noord-Holland

De nieuwe inrichting van de Zaanweg wordt in september 2019 geëvalueerd. "Voor deze evaluatie worden de komende weken observaties uitgevoerd. Zo nodig worden er op basis van de meldingen, observaties en verkeerskundige evaluatie (nog) verbeteringen uitgevoerd."

Gemeente Beverwijk

Beverwijk zegt in een reactie de problemen op de Laan der Nederlanden/Laan van Broekpolder te kennen. De rotonde behaalde een zevende plek. Volgens de woordvoerder wordt op het stadhuis gewerkt aan een herinrichting. Hoe dat eruit moet komen te zien is nog onduidelijk. Later volgt een meer uitgebreide reactie.

Lees ook: Uitslag van Meldpunt Onveilig Verkeer: fietsers vaak de dupe en auto's rijden te hard

Gemeente Edam-Volendam

Edam-Volendam is met het 'onoverzichtelijke' kruispunt Grote Ven - Dijkgraaf de Ruiterlaan op de tiende plek geëindigd. De gemeente laat weten blij te zijn met het onderzoek, zodat ze 'kunnen kijken wat er aan het kruispunt gedaan kan worden'. "Deze locatie is recent opgebroken geweest in verband met de vervanging van de riolering. Waar we benieuwd naar zijn is wat de inwoners aan het kruispunt als onveilig ervaren."

Verantwoording cijfers

NH Nieuws heeft - samen met de andere regionale omroepen - in de periode van 8 tot en met 22 april onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. Ons publiek kon zelf op een interactieve kaart aangeven waar zij vonden dat het onveilig of zelfs gevaarlijk was in het verkeer. Niet elke melding is gecontroleerd en dus kunnen er wat onjuistheden in zijn geslopen. Globaal gezien verandert dat weinig aan de uitslag.