Bewoners Floriande willen aanpak gevaarlijke verkeerssituatie bij school: "Vragen om ongelukken"

HAARLEMMERMEER - Bewoners maken zich zorgen over het gebrek aan veilige oversteekplaatsen in de wijk Floriande. Zeker bij de Meeuwenstraat, in de buurt van de basisschool en het winkelcentrum, ontstaan vaak gevaarlijke situaties. "Je moet er toch niet aan denken dat er straks een kind onder een auto ligt. Er moet snel iets gebeuren!", aldus bewoner Dorinda Goedhart.

Dorinda loopt, net als veel buurtbewoners, dagelijks met haar kids naar het winkelcentrum of de basisschool. Ze moet dan de Meeuwenstraat oversteken, maar een fatsoelijke oversteekplaats is nergens te bekennen. "Het is een zeer gevaarljke situatie, ik sta versteld dat er nog nooit een ongeluk gebeurd is", aldus Dorinda.

Lees ook: Gevaarlijke straat Hoofddorp wordt aangepakt: "Het zal tijd worden"

Buurvrouw Tineke Reekers ziet ook de gevaren: "Ik houd af en toe mijn hart vast als ik het zie gebeuren", zegt ze. Bewoners noemen de verkeerssituatie 'onlogisch' en 'chaotisch'. Auto's komen vanuit alle kanten, rijden hard de parkeerplaats op en snijden af.



Meldpunt Onveilig Verkeer

Uit de bevindingen van Meldpunt Onveilig Verkeer blijkt dat de verkeersveiligheid in de wijk vaak wordt genoemd, wel dertien keer. Daarvan waren er zeven in de buurt van de basisschool. De gemeente staat op plek 5 als het gaat om de meeste genoemde gemeenten. In Haarlemmermeer zijn maar liefst 110 onveilige situaties gemeld.

Lees ook: Uitslag van Meldpunt Onveilig Verkeer: fietsers vaak de dupe en auto's rijden te hard

De bewoners willen een veilige oversteekplaats en vinden dat auto's niet meer zouden mogen of kunnen afsnijden. Zo is er een lange schuine stoep. "Echt krankzinnig naar mijn idee, wie heeft dat bedacht?", zegt Dorinda. "Ik sta soms te springen en slalommen bij de auto's om aan de overkant te komen." Zorgen

Er zijn al langer zorgen om de verkeersveiligheid in de wijk Floriande. Eerder werd na een lange strijd van de bewoners de Fanny Blankers-Koenlaan aangepakt door de gemeente. "Ik snap niet dat er in een kindvriendelijke wijk als dit niet over na is gedacht", zegt Dorinda.