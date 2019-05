Burgemeester Halsema: "Huldiging op Museumplein niet langer taboe"

AMSTERDAM - Wat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema betreft, is een eventuele huldiging van Ajax op het Museumplein niet langer taboe. Ze zei dat vandaag in het NPO Radio-programma 1 op 1.

"Het enige wat ik erover kan zeggen is dat er nergens een taboe op ligt", aldus Halsema. "Dat heeft er wel lang op gelegen. Wij zijn op dit moment aan het nagaan wat veilig is met het oog op de openbare orde en het risico voor aanslagen. Zodra wij daar beter zicht op hebben, nemen we een beslissing." Volgens de Amsterdamse burgemeester volgt dat besluit 'zo snel mogelijk'.

Ajax speelt woensdag in de Champions League de tweede halve finale tegen Tottenham Hotspur. De Ajacieden verdedigen daar een 1-0-voorsprong. Ook kunnen de Amsterdammers de KNVB beker winnen en landskampioen worden.

Alle opties open

"Laat ik erover zeggen dat wij alle opties open hebben en dat we scenario's aan het maken zijn hoe wij zo veilig en vrolijk mogelijk het geweldige succes van Ajax kunnen vieren. Wat ik even moet afkloppen natuurlijk", zei Halsema.

Huldigingen vinden tegenwoordig doorgaans plaats bij de Johan Cruijff ArenA en niet meer in de stad, vanwege vernielingen en ongeregeldheden in het verleden.

Mocht Ajax zondag in de Kuip de KNVB-beker winnen, dan volgt er geen huldiging in verband met de CL-wedstrijd van drie dagen later tegen de Spurs.