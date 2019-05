Pijn om brand Limmense kerk slijt: "Er gebeurt zoveel positiefs, dat drukt alle verdriet weg"

LIMMEN - Niemand in Limmen zal 3 mei 2018 snel vergeten: de geliefde Corneliuskerk stond in brand. Precies een jaar later lijkt de pijn om de brand al flink gesleten. De wederopbouw verloopt voorspoedig en vooral ook de inzet van alle vrijwilligers uit het dorp geeft de pastor van de kerk een goed gevoel.

Pastor Johan Olling loopt een jaar na de brand met een 'goed gevoel' door de Corneliuskerk. Het herstel gaat voorspoedig: het dak kon voor de winter worden gesloten, bijna alle leitjes liggen erop en de werkzaamheden aan het plafond en gewelven wordt de komende maanden afgerond.

Toch zal hij, en velen met hem, die derde mei nooit vergeten. Even na 17.30 uur komt er rook uit de katholieke kerk in het centrum van Limmen. Niet veel later slaan de vlammen uit het dak. Een dag later is de schade goed te zien: het dak is grotendeels verdwenen en het interieur vernield en zwartgeblakerd.

"Kun je je de puinhoop hier nog voorstellen?", memoreert Olling terwijl hij tussen de steigers in de kerk rondloopt. "Moet je zien wat er in een jaar tijd kan gebeuren." Daarmee wordt naast de inzet van de bouwers ook de rol van alle vrijwilligers door de pastor geroemd.

"Gerard Beentjes die onder meer de vernielde kroonluchter en godslamp eigenhandig herstelde, en Tebbe Tebbens die al vier maanden bezig is het Corneliusschilderij opnieuw te maken", somt Olling een tweetal vrijwilligers op. Al die 'handen-uit-de-mouwen', maar ook medeleven en steun, maken de pijn inmiddels draaglijk voor de pastor.

Positiviteit

"Toen na de brand in de Parijse Notre-Dame kwamen mensen ook vragen hoe wij dat verdriet daar, en hier een jaar geleden, ervoeren. Nou, het valt eigenlijk allemaal wel een beetje mee. Omdat er zoveel positieve dingen gebeuren. Dat drukt alle verdriet weg."