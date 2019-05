Zeldzame Canadian Fox weer op missie: W.O. II-voertuig rijdt mee tijdens defilé met veteranen

WINKEL - De vrijwilligers van Museum Collection '39-'45 in Winkel hebben er hard aan gewerkt en vanochtend was het zover. De Canadian Fox, een gepantserd verkenningsvoertuig uit de Tweede Wereldoorlog, werd het oorlogsmuseum uitgereden.

De vrijwilligers gaan vandaag richting Wageningen voor de nationale herdenkings-en bevrijdingsevenementen. De Fox krijgt er meteen een belangrijke rol.

Het was de afgelopen jaren vooral hard zoeken naar onderdelen, omdat er nog maar een paar over zijn. Daarom werd het steeds lastiger om de Fox compleet te krijgen. "Er zijn er nog 15 op de wereld. Daarvan zijn er nu twee in Nederland die ook nog operationeel zijn", vertelt Paul Visser van het museum trots.

Assen lastig te vinden

"Vooral de assen waren lastig te vinden. Die zijn 20 centimeter langer dan alle andere assen. Ook de versnellingsbak was moeilijk te vinden." Via een klein luik in de zijkant wurmt Visser zich naar binnen om de Canadian Fox te starten. "Het is een gepantserd verkenningsvoertuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd door eenheden die zich voor de grote troep uit bewogen."

Lees ook: Museum Collection '39-'45 uit Winkel slaat kampement op in Wageningen

Zo'n 22 vrijwilligers van het museum reizen vandaag af richting Wageningen waar ze in het historische park Het Arboretum kamp zullen opslaan om zo aan bezoekers te laten zien hoe het er tijdens de Tweede Wereldoorlog aan toeging.

Primeur

Op Bevrijdingsdag krijgt de Canadian Fox een bijzondere rol: "Ik heb voor elkaar gekregen dat we mogen meerijden tijdens het defilé met de veteranen. En dat is toch wel een heel mooie primeur."