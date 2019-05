Politiewagen botst op auto in Huizen

HUIZEN - Een politiewagen is op de Ceintuurbaan in Huizen tegen een personenauto gebotst. De twee politieagenten zouden "wat last van hun nek hebben", meldt een woordvoerder. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ook de automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Het is vooralsnog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De woordvoerder weet NH Nieuws te melden dat de agenten niet op weg waren voor een melding.

Op foto's is te zien dat de schade aan beide auto's groot is. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is daarom gedeeltelijk afgezet.