Pool takelt gezicht van man in Alkmaars café toe met glas

ALKMAAR - De politie heeft vannacht een 29-man uit Polen aangehouden, nadat hij in een kroeg aan de Houttil een andere cafébezoeker met een glas had mishandeld.

Het slachtoffer, een 36-jarige Alkmaarder, kreeg het glas in zijn gezicht geduwd of gegooid. De man moest met verwondingen in zijn gelaat afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Lees ook: 'Agressieve alcoholist' geweerd uit alle Noord-Hollandse ziekenhuizen

De politie ging direct na de mishandeling op zoek naar de Pool. De man zou na zijn daad in een auto zijn gestapt en al snel zagen agenten op de Noorderkade een wagen rijden. De opvallend lange man achter het stuur kwam overeen met het signalement dat de politie had doorgekregen, waarop hij werd aangehouden. De twintiger had meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol op.

Het Alkmaarse slachtoffer heeft nog geen aangifte kunnen doen van de mishandeling. De politie onderzoekt de zaak.