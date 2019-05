24-jarig slachtoffer schietpartij Amsterdam overleden aan verwondingen

AMSTERDAM - De 24-jarige man die gisteravond werd neergeschoten in de straat Hoptille in Zuidoost is overleden. Hij werd op straat beschoten en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

Politiemensen ter plaatse zijn meteen overgegaan tot reanimatie. De man is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar uiteindelijk overleden.

Later meer.