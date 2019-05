Ook Schiphol is weer twee minuten stil op 4 mei

SCHIPHOL - Ook op Schiphol is het morgen twee minuten stil tijdens de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking. Vliegtuigen krijgen tussen 19.50 en 20.03 uur geen toestemming van de luchtverkeersleiding om te taxiën, starten of landen. Boven Noord-Holland moeten verkeersvliegers een aantal uur uit de buurt van de Dam in Amsterdam en Overveen blijven.

In de vertrek- en aankomsthallen van Schiphol zal kort voor 20.00 uur 's avonds een oproep worden gedaan om uit respect voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog twee minuten stil te zijn. Tussen 20.00 en 20.02 uur kan er dan bijvoorbeeld ook niet worden ingecheckt en wordt passagiers gevraagd te wachten voordat zij door de beveiligingscontrole mogen.

Wilhelmus

Medewerkers die op het platform van Schiphol werken, moeten het werk ook even neerleggen. Alle platformverlichting wordt om 20.00 uur aangezet om hen op de hoogte te brengen wanneer de twee minuten zijn ingegaan. Om 19.58 uur wordt ‘The last post’ ingezet. Na de twee minuten stilte wordt vervolgens het Wilhelmus gespeeld. Ook de vlaggen op Schiphol hangen halfstok.

Piloten zijn al enkele dagen geleden ingelicht over de luchtruimristricties tijdens de herdenkingen in Nederland. In de documenten die vliegers verplicht voor een vlucht van of naar Schiphol lezen, staat precies waar zij rekening mee moeten houden. In de buurt van de Dam mag er van 18.55 tot 21.30 uur niet gevlogen worden. Voor Overveen geldt dat van 19.30 tot 20.30 uur.

Uitzondering

Luchtverkeersleiding Nederland zal naderende vluchten in een wachtpatroon zetten en vliegtuigen op onder andere Schiphol geen toestemming geven om te taxiën of te starten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor politie- en traumahelikopters en zogenaamde 'search and rescue'-vluchten, mochten die uitgerekend op dat moment nodig zijn.