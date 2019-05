Vanavond live: Recordpoging Hilversumse band Charmplay in De Vorstin

HILVERSUM - De grote dag is vandaag aangebroken voor de indieband Charmplay: in de Hilversumse Vorstin gaan ze proberen het wereldrecord 'fastest music video' te verbreken. Oftewel: zo snel mogelijk van clipopname naar uitzending.

De afgelopen weken volgde NH Gooi de band op weg naar hun recordpoging. Zo was de cameraploeg erbij toen Charmplay zich aan het voorbereiden was op Bonaire, werd er gezwommen met paarden en werden de eerste testbeelden al geschoten in aanloop naar de fastest video clip.

NH Gooi volgt de band op weg naar (hopelijk) het nieuwe Guinness world record. Dat begint vanavond om 21.00 uur in De Vorstin. Na maandenlange voorbereidingen is het vanavond eindelijk zover. Zou het ze lukken? Je ziet het bij NH Gooi.

Volg de weg naar de wereldrecordpoging

De komende weken zijn elke dag de belevenissen van Charmplay te volgen bij NH Gooi.