In beeld: brand Corneliuskerk raakte harten Limmenaren

LIMMEN - De verslagenheid in Limmen was groot, een jaar geleden. De Corneliuskerk in het hart van het dorp werd op 3 mei 2018 getroffen door een grote brand. NH Nieuws blikt terug op die dag met een greep uit de foto's die toentertijd zijn gemaakt.

Alle alarmbellen gingen af toen er op 3 mei aan het eind van de middag rook uit de monumentale Corneliuskerk in Limmen kwam.

Al gauw sloegen de vlammen uit het dak en moesten Limmenaren met lede ogen zien hoe hun geliefde kerk brandde.

Eerste beeld van de ochtend na de brand

Zwartgeblakerde puinhopen rondom het altaar

De hele kerk staat van binnen in de steigers, zodat op hoogte een werkvloer geplaatst kon worden

In oktober wordt het bereiken van het hoogste punt gevierd

Foto: Nico Snel - Limmenees Gerard Beentjes herstelde onder meer het missiekruis

Op dit moment worden de gewelven en het plafond geverfd