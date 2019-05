Regenachtige 4 en 5 mei voor de boeg: "Ronduit koud"

NOORD-HOLLAND - Wie van plan was om tijdens Dodenherdenking of Bevrijdingsdag buiten te zijn, doet er goed aan zich dik aan te kleden. De temperaturen komen niet hoger dan 12 graden dit weekend, en er zal flink wat regen vallen.

Dat vertelt NH Nieuws-weerman Jan Visser. "Morgen wordt het maximaal 9 graden, dus warme kleding is echt noodzakelijk." Er gaan flink wat buien vallen. De temperatuur zal niet boven de 6 graden komen, verzekert hij.

Sterker nog: hier en daar zal ook een hagelbui vallen. "Het is gewoon ronduit koud." Onduidelijk is nog of het rond 20.00 uur, tijdens Dodenherdenking, zal regenen. "Maar de jas is zeker nodig."

Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag is het iets minder koud en zal, tussen de buien door, zelfs af en toe de zon schijnen. "Maar het is met zo'n 12 graden nog steeds flink koeler dan normaal. Mijn advies is om ook deze dag goed gekleed te blijven."

Ook na het weekend is het nog even doorbijten: tot het einde van volgende week lijkt het veel te blijven regenen.