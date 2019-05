Zeehond neemt verkeerde afslag in Amstelmeer: "Hopelijk vindt hij z'n weg terug"

ANNA PAULOWNA - Nadat er vorige week een exemplaar in de Lek bij Vianen werd gespot, zwemt er nu ook een verdwaalde zeehond door de Kop van Noord-Holland.

Dat meldt de Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon op Facebook. Het dier is gezien en gefilmd in het Lage Oude Veer, het water dat van de Van Ewijcksluis (bij het Amstelmeer) naar Anna Paulowna loopt.

Volgens medewerkers van de dierenambulance is de zeehond daar terechtgekomen nadat hij in het Amstelmeer een verkeerde afslag had genomen.

Vooralsnog wordt hij alleen in de gaten gehouden en gevolgd, en hoeft hij nog niet te worden gevangen. "Hopelijk gaat hij zijn weg terugvinden."