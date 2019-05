Gecensureerde 'borstenpostzegel' mag wel van PostNL: "Vooruit, doen we het op die manier"

DEN HELDER - Postzegelhandelaar Cees van der Wel uit Den Helder is er alsnog in geslaagd om zijn veelbesproken 'borstenpostzegels' te laten afdrukken door PostNL. Daarvoor moest hij wel het ontwerp aanpassen, wat neerkomt op censuur.

Onlangs weigerde het postbedrijf het ontwerp van Van der Wel in bestelling te nemen, omdat het 'pikante plaatje' volgens het bedrijf 'in strijd met de goede zeden' is. Het eerdere ingezonden ontwerp toonde een wulpse vrouw die in een doorschijnende japon voor de zee staat. Op de achtergrond zijn onder meer vuurtoren Lange Jaap en een marinefregat te zien.

Doorschijnend niemendalletje

PostNL keurde het ontwerp af omdat de borsten van de vrouw dankzij haar doorschijnende niemendalletje duidelijk zichtbaar waren. Dat het bedrijf nu wel instemt met het ontwerp heeft alles te maken met de censuur die Van der Wel heeft toegepast: over de tepels van de vrouw heeft hij zwarte balk met de tekst 'censuur' aangebracht.

"En nu is het wel goedgekeurd", zegt hij tegen NH Nieuws. "Vooruit, doen we het op die manier. We noemen het gekscherend al: 'de nipplegate van Den Helder'."

I love Den Helder

Het postzegelontwerp komt grotendeels voor rekening van Ap Kooistra, Van der Wels vriend en buurman. Inspiratie vond hij in schilderij in zijn collectie. Ook op dat schilderij staat een blonde dame in een doorschijnende japon met de getatoeëerde woorden I love Den Helder boven haar borsten.

Zelf postzegels ontwerpen?

Via de website van PostNL is het mogelijk om zelf postzegels te ontwerpen. Een woordvoerder van het postbedrijf zei hierover tegen NH Nieuws het volgende: "Wie zelf postzegels ontwerpt, moet zich aan een aantal voorwaarden houden. In dit geval is artikel 4.5 van toepassing."



Wie die voorwaarden er op naslaat, leest dat persoonlijke postzegels niet in bestelling worden genomen als de afbeelding onwettig, kwetsend, beledigend, aanstootgevend of immoreel zijn, ingaan tegen de goede zeden of nadelig kunnen zijn voor derden. Volgens het postbedrijf gaat het in dit geval om een 'pikant plaatje', dat in strijd is met de goede zeden.