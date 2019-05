Kaarten Ajax-Spurs voor bizarre prijzen aangeboden: 'Heb je wel topuren zonder ergernis!'

AMSTERDAM - Door het succes van Ajax in de Champions League is er een ware stormloop gaande op kaarten voor de return met Tottenham Hotspur, aanstaande woensdag in de Johan Cruijff Arena. Supporters die al wel kaarten hebben, maar er niet bij kunnen zijn, vragen daar dan ook een flinke duit voor: tot maar liefst 3.000 euro per kaartje. Maar, zo belooft een verkoper uit Bussum met een wel heel opvallende advertentie, daar staat ook flink wat tegenover.

Allereerst: mooie plekken. "U zit ongeveer vijftien meter van het veld af. En niet onbelangrijk, nog geen dertig stappen van de bar", zo begint 'Ben' zijn verkooppraatje op Marktplaats.

'Leuk loeren'

Mocht je het supporten even beu zijn, dan kan er ook altijd nog 'leuk naar de overkant worden geloerd'. Daar is de ere-tribune, het persvak, de skyboxen met balkon en de koninklijke loge. Volgens Ben met een kleine zak-verrekijker prima te bekijken.

Als klap op de vuurpijl krijg je bij de kaarten ook nog een reserving bij een Japans restaurant, waar diverse kleine gerechtjes 'echt aan te bevelen zijn'. En mocht dat je nog niet over de streep trekken om zesduizend euro af te tikken voor twee kaarten, dan belooft de verkoper ook nog een goede tip voor een parkeerplek. "Maximaal tweehonderd meter lopen naar het restaurant, dan nog honderd meter naar ingang Oost M."

'Trek iets opvallends aan'

Kortom: een lot uit de loterij. En ja, het is veel geld, "maar je hebt een paar topuurtjes met geen ergernis". Bovendien staat de televisiecamera ook nog altijd op die zijde gericht, dus een goede kans om in beeld te komen. Tip van Ben: trek een opvallend iets aan, qua kleur. "Als u de wedstrijd terugziet, dan pikt u uzelf er vele keren uit op tv. Ook leuk voor het thuisfront, als ze kijken."

Ben is niet de enige die een klein fortuin vraagt voor de kaarten, want een klein speurtocht op Marktplaats laat zien dat meerdere aanbieders minimaal 1.000 euro vragen. Of het met die prijzen ook daadwerkelijk gaat lukken om ze te verkopen, is nog even afwachten.

Eerder vandaag waarschuwde de politie wel om uit te kijken voor nepkaarten. "Bij de toegangspoort in het stadion blijkt vaak pas dat een kaart vals is", aldus een woordvoerster van de politie. "Dan wordt de toegang tot het stadion geweigerd."