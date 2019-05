Vrouw naar ziekenhuis na aanrijding door bezorgscooter in Hilversum

HILVERSUM - Een vrouw is vanavond gewond geraakt toen ze in Hilversum werd aangereden door een bezorgscooter. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur in de Gijsbrecht van Amstelstraat, ter hoogte van de Egelantierstraat. Volgens getuigen reed de scooter haar aan toen ze via het zebrapad de overkant van de straat probeerde te bereiken, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Zebrapad

"Het gebeurde wel in de buurt van een zebrapad, maar of ze op het moment van de aanrijding op het zebrapad liep, weten we nog niet. Dat wordt onderzocht", aldus de woordvoerder.

Om onderkoeling te voorkomen, is de vrouw na het ongeluk onder een isolatiedeken gelegd. Vervolgens is ze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar letsel is niets bekend, maar volgens de woordvoerder vallen haar verwondingen mee.

Voor zover bekend is de sushi-bezorgende scooterrijder niet gewond geraakt.