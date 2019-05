IJmuidense verzetsheld 'Kleine Jan' wordt herdacht: "Een moedig man"

IJMUIDEN - Morgenavond wordt verzetsstrijder Jan Bonekamp (1914-1944) voor de dertiende keer herdacht. De dienst om de IJmuidenaar en zijn medestrijders te herdenken vindt plaats bij zijn graf op de Westerbegraafplaats.

Initiatiefneemster Conny Braam van het Jan Bonekamp Herdenkingscomité werd als klein meisje al geraakt door het verhaal van haar grootvader, beheerder van de begraafplaats in het vissersdorp. "Dan wees hij naar het graf van Jan Bonekamp en zei: 'hier ligt de meest belangrijke IJmuidenaar die ik begraven heb'", vertelt ze aan NH Nieuws. "We moeten hem herdenken voor datgene waar hij voor streed. Dus vóór vrijheid en tegen racisme, fascisme en onderdrukking van de mens. Voor een betere samenleving; allemaal onderwerpen die nog steeds van groot belang zijn", aldus Braam.

Oud-verzetsman Hugo van Langen (95) raakt geëmotioneerd als hij terugdenkt aan de dappere daden van Bonekamp. Van Langen verspreidde net als Bonekamp illegale kranten en pamfletten. Maar Bonekamp nam ook deel aan het gewapende verzet. "Altijd bereid om in actie te komen", zegt Van Langen vanuit zijn woning in Velserbroek.



Moedig

Tijdens de Februaristaking 1941 en de April-Meistakingen van 1943 zette hij zich succesvol in om de arbeiders bij de Hoogovens te laten staken. "En dat is hem buitengewoon goed gelukt", knikt Van Langen. "En dat was heel, heel, moedig. Want daar waren de Duitsers uiterst gevoelig voor." Als gevolg van de actie moest Bonenkamp wel onderduiken.

Op woensdag 21 juni 1944 gaat het mis. De aanslag die hij met verzetsheldin Hannie Schaft pleegt op een Duitse politiekapitein op de Westeinde in Zaandam slaagt, maar Jan wordt zelf ook geraakt in zijn buik. Hij overlijdt dezelfde dag nog, in gevangenschap van de Duitse bezetter.

Herdenking

Van Langen is er zaterdag om half negen bij op de Westerbegraafplaats. "Het groeit nog ieder jaar, met steeds meer nieuwsgierigheid onder jongeren. Maar hem, en de anderen die zich hebben ingezet, moeten we herdenken. Want dit mag nooit meer gebeuren."