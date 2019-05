Noa (12) hengelt buit uit 1973 op: Breezandse (63) krijgt enige erfstuk moeder terug

BREEZAND - Op een foto na heeft Selma van der Wal (63) uit Breezand nooit een tastbare herinnering aan haar jong overleden moeder in bezit gehad. Tot afgelopen weekend, toen ze werd gebeld door de moeder van een jonge magneetvisser uit Julianadorp, die een verroeste kluis met daarin onder meer twee trouwringen had opgevist. "Of ik een H. van der Wal kende die aan de Bassingracht in Den Helder heeft gewoond. Ik zei: dat is mijn vader, joh!"

Om te controleren of Selma inderdaad erfgename van H. van der Wal is, kreeg ze de vraag of ze de trouwdag van haar ouders kon noemen. Die datum staat namelijk gegraveerd in de opgeviste trouwringen. "Dat wist ik niet meer", bekent Selma. "Maar ik heb het nagevraagd bij m'n zus, en de datum klopte."

Selma, destijds rond de 17 jaar oud, woonde niet meer thuis toen een inbreker zich rond 1973 toegang verschafte tot haar ouderlijk huis aan de Bassingracht. "Die inbreker heeft toen dat kistje meegenomen", vertelt Selma. Behalve de trouwringen van haar ouders bleken er ook nog documenten - waaronder een spaarbankboekje - en een portemonnee met een pasfoto van haar vader in het opgeviste kistje te zitten.

"Maar voor zover ik weet, zat er veel meer in", vertelt Selma. "Ook een gouden zakhorloge dat toen al antiek was, het enige erfstuk van mijn moeder, en de verzameling gouden munten van mijn vader." Blijkbaar heeft de inbreker een deel van de buit uit het kistje gehaald, om de rest van de geroofde spullen met kistje en al in het water van de Westgracht te gooien. Daar werd het donderdag door de 12-jarige magneetvisser Noa Wanders opgehengeld.

Waarom de inbreker niet alle sieraden heeft gehouden, is de vraag. "Misschien vanwege de inscripties", speculeert Selma. Ze denkt dat ingegraveerde namen en data in de trouwringen het voor de dief lastig maakten om de juwelen door te verkopen.

Juwelier

Inmiddels heeft ze de sieraden, behalve de twee trouwringen ook een broche en een hangertje, naar de juwelier gebracht. "Om ze schoon te laten maken." Van de papieren is weinig meer over. "Al snel nadat ze uit het kistje waren gehaald, verpulverden ze."

Toch vormden juist die papieren een belangrijk aanknopingspunt, vertelt Natascha Wanders. Haar 12-jarige zoon Noa viste de kluis een paar dagen voor Koningsdag op. "Gelukkig zagen ze nog een naam en een adres staan", zegt Natascha, die met die gegevens op zoek is gegaan naar de erfgenamen van H. van der Wal. "Dat was een avond en een halve nacht zoeken", aldus de privé-detective.

'Geschenk uit de hemel'

Selma is bijzonder blij dat ze het enige aandenken aan haar moeder terug heeft. In een bericht op Facebook bedankt ze de familie Wanders voor dit 'geschenk uit de hemel'. "Toen ze bij me langskwamen, heb ik hem heel goed beloond", besluit ze.