Toeristen zien vakantie letterlijk in het water vallen: caravan belandt in sloot

SCHAGEN - Het einde van de meivakantie komt in zicht, en dat is voor vakantiegangers in Warmenhuizen vanmiddag pijnlijk duidelijk geworden. Door nog onbekende oorzaak raakte hun caravan los van de auto en belandde ondersteboven in een sloot langs de Trambaan.

De sleurhut raakte voor z'n valpartij in het water ook nog een boom. Mede daardoor was de schade erg groot. Een bergingsbedrijf heeft het gevaarte uit de sloot getakeld.

Hoe de caravan los kon komen, is niet bekend. In de reacties onder het Facebook-bericht van de politie Schagen geven sommigen echter aan dat de weg 'wel een gatenkaas lijkt'.