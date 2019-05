Zieke Rob (50) volop aan het revalideren na zware operatie: "Kleine stapjes vooruit"

TEXEL - Rob Daalder is inmiddels een maand terug op zijn geliefde eiland Texel, nadat hij eind maart in Los Angeles werd geopereerd aan een zeldzaam liquorlek, een beschadiging aan het hersenvlies waardoor hersenvocht weglekt. De operatie was succesvol, maar Rob heeft nog een lange weg naar herstel te gaan. Zijn leven staat nu in het teken van aansterken en revalideren.

Dat vertelt Martijn de Vij, jeugdvriend en voorzitter van Stichting Support Rob. "Hij gaat met stapjes vooruit, maar soms ook weer een stuk achteruit", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het kan echt nog best een hele tijd duren voordat hij weer meer dingen zelf kan ondernemen."

Volgens De Vij duurt het herstel zo lang, omdat Rob al verzwakt de operatie inging. "Hij had toen al jaren op bed gelegen. Dat liquorlek is verholpen, alles doet het weer, zijn hoofdpijn is weg en hij voelt zich geestelijk beter. Maar hij heeft amper spierkracht; dat moet allemaal weer opgebouwd worden."

Vooruitgang

Toch zijn er al kleine verbeteringen te zien ten opzichte van vóór de operatie. "Eerder deed hij alles in de rolstoel, nu kan hij met ondersteuning een paar stapjes zetten. Maar de vooruitgang duurt lang en dat kan soms best frustrerend zijn."

Op dit moment is Rob in een Nederlands ziekenhuis voor een complete fysieke check-up. Binnenkort wordt er gekeken hoe zijn revalidatie er verder zal uitzien.

Texel in de bres

De Texelaar leed onder andere aan de zeldzame ziekte liquorhypotensiesyndroom. In Nederland was hij uitbehandeld, maar de operatie in de Verenigde Staten bood hulp. Om die operatie te kunnen betalen sprong heel Texel in de bres en zamelde veel geld in met kerstmarkten, benefietconcerten en collecte-acties.