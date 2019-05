Duikers zoeken in Amsterdam naar nieuwe sporen voor moordonderzoek kapster uit Soest

AMSTERDAM - De politie heeft vanmiddag duikers ingezet bij de Zuider IJdijk in Amsterdam. Zij zoeken naar sporen die mogelijk bruikbaar zijn in het onderzoek naar de omgebrachte kapster Miranda Zitman.

In januari werd in het water bij de Zuider IJdijk een koffer met menselijke resten gevonden. Onlangs bleek dat de romp in de koffer toebehoorde aan Miranda Zitman (52) uit Soest. De vrouw had al bijna 25 jaar kaspalon Medusa in de Jordaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet momenteel onderzoek naar de moord op Zitman. Daarin is haar (ex-)man een belangrijke verdachte. Afgelopen week werden in haar huis in Soest al menselijke resten gevonden.

Vanmiddag zette de politie een deel van het water bij de Zuider IJdijk af voor onderzoek. "Er wordt daar inderdaad gedoken', laat een woordvoerder van het OM weten. "We zoeken in het water naar sporen in kader van het onderzoek. Meer kan ik momenteel niet zeggen."