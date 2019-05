LIVE NH Sport: bekerfinale Willem II - Ajax

AMSTERDAM - Ajax kan voor het eerst sinds 2010 weer de KNVB-beker winnen. Vanavond spelen de Amsterdammers in de Rotterdamse Kuip tegen Willem II. NH Sport is er natuurlijk live bij! Met een rechtstreeks verslag op de radio en uitgebreide sfeerimpressies op televisie.

Op televisie maken NH Sport en AT5 tussen 17.00 en 18.00 uur een gezamenlijke uitzending met sfeerimpressies en interviews van supporters die de wedstrijd in Amsterdam en Rotterdam gaan volgen. Uiteraard zie je beelden van de stoet van bussen die de in totaal 15.000 fans naar de havenstad vervoeren.

Live wedstrijdverslag bij NH Radio

Vanaf 17.00 uur hoor je op NH Radio bij Keur in de Middag de eerste bijdragen vanuit De Kuip. Vanaf 18.00 uur gaan we helemaal los en volgt er een integraal live-verslag van de wedstrijd met commentaar van Sjors Blaauw en Edward Dekker. Tot en met de huldiging hoef je dus geen seconde te missen. De extra uitzending van NH Sport duurt tot 21.00 uur.

Op tv pakken we de draad ongeveer een half uur na het laatste fluitsignaal weer op. Met reacties van spelers, maar ook met vreugde (of verdriet?) van supporters in het stadion en vanuit de stad. Kortom NH Sport houdt je zondag van begin tot einde helemaal op de hoogte van de Nederlandse cupfinal Willem II - Ajax!