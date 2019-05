Zo ziet Bevrijdingsdag eruit in de provincie

NOORD-HOLLAND - Ook al zeggen de voorspellingen dat Bevrijdingsdag nat en koud wordt, er is toch meer dan genoeg te doen in onze provincie. NH Nieuws zette de grotere evenementen voor je op een rij.

De grote festivals zijn dit jaar in Amsterdam en Haarlem. Daar worden officiële Bevrijdingsfestivals georganiseerd, op grote terreinen met meerdere podia en verschillende gelegenheden om een hapje te eten of drinken. Let op! Grote steden zijn vaak slecht bereikbaar met de auto op dit soort dagen. Maak waar mogelijk gebruik van het openbaar vervoer en pendelbussen.

Andere grotere feesten zijn bijvoorbeeld te vinden in Alkmaar, Hoorn en Zaandam. In 't Gooi kan je terecht voor een prachtige militaire karavaan en in de Noordkop worden verschillende gezellige festiviteiten georganiseerd. In Haarlemmermeer kan je een tocht door de regio maken in een legervoertuig.

Bevrijdingsdag 2019

