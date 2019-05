Reddingsbrigade Wijdenes moet nog veel sparen voor de nieuwe boot

WIJDENES - De reddingsbrigade in Wijdenes heeft een nieuwe boot nodig maar deze kost twee ton. Dit geld moeten ze zelf bij elkaar schrapen. "We hebben tot nu toe nog maar 9.000 euro binnen."

De brigade heeft hun oude reddingsboot aan het begin van dit jaar niet meer in gebruik. De boot stamde uit 2008 en begon veel mankementen te krijgen. Het onderhoud en de reparaties waren niet meer te betalen. Het team vindt het niet meer veilig om met de boot het water op te gaan en moet nu naarstig gaan sparen voor een nieuw exemplaar.

Een nieuwe reddingsboot kost namelijk twee ton. De grootste kostenpost zit hem in de boot zelf, die kaal al 100.000 euro kost. Op de boot wordt navigatie en communicatie apparatuur geïnstalleerd wat ook in de tienduizenden euro's kan lopen.

Geen subsidie

De brigade heeft daarom een plan uitgeschreven hoe ze het geld bij elkaar gaan sparen, want met de huidige donaties gaan ze het niet redden. "We hebben nu 9.000 euro binnen. We moeten verder kijken", vertelt Mark Hennevanger van de brigade. Voor een subsidie van de gemeente komen ze namelijk niet in aanmerking omdat ze vorig jaar al nieuwe droogpakken hebben gehad.

Het maritiem fonds wordt nu aangeschreven. Ze hopen daarmee dat de boot er binnen een jaar kan komen, zodat ze volgende zomer met volle kracht vooruit het Markermeer op kunnen.