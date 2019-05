Christy deelt Haarlems oorlogsverhaal tijdens Joodse Open Huizendag

HAARLEM - Er worden aanstaande zaterdag op dertien locaties in Haarlem bijzondere verhalen uit de oorlog gedeeld, allemaal met een joods-historisch karakter. Ook de deur van Christy ter Braak zal openstaan om het verhaal van haar woning te delen.

"Je weet natuurlijk al heel veel, maar toch komt het op een bijzondere manier je leven binnen", vertelt Christy, die pas sinds vier maanden de historie van haar woning kent.

Het verhaal is beschreven in het boek van Frank Polak, waarin hij zijn levensverhaal deelt. Zijn vader overleed in de oorlog en een jaar later kwam hij met zijn moeder en haar nieuwe man in het Haarlemse huis wonen, waar Christy nu woont. Jaren later ontdekt Frank pas dat hij van Joodse afkomst is en die zoektocht naar zijn verleden heeft hij opgetekend.

Niet vergeten

Het huis van Christy en haar gezin is onderdeel van dat verleden en dat vindt ze bijzonder. "Ik heb dit verhaal nu te horen gekregen en dat gaat ook worden verteld", doelt ze op aanstaande zaterdag. "Ik denk dat het een heel mooie manier is om die olievlek te laten uitspreiden. Dat zijn verhalen die niet vergeten mogen worden."

Zij wordt tijdens de Joodse Open Huizendag bijgestaan door het nichtje van boekschrijver Frank Polak, die helaas zelf in januari overleed. Zij zal het verhaal van haar familie uitgebreid vertellen. Hoewel weinig in het huis nog herinnert aan vroeger, is de vensterbank een bijzondere plek. "Als je op deze foto kijkt, zie je het gezin van Frank Polak en deze foto is in dit huis genomen", vertelt Christy met het boek in haar hand. "Je ziet hier namelijk een vensterbank en dat is in deze hoek. Die vensterbank zit er nog steeds."

Aanstaande zaterdag worden er vanaf 10.00 uur op verschillende locaties verhalen verteld. Om 11.00 uur staat de deur bij Christy open, op de Oudaenstraat 33.