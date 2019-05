Politie zoekt getuige van dodelijk ongeval op Amstelveenseweg

AMSTERDAM - (AT5) De politie is hard op zoek naar 'Ronald'. De man zou getuige zijn geweest van een dodelijk ongeval op de Amstelveenseweg in Amsterdam in april van vorig jaar.

Op 9 april 2018, rond 11.35 uur, kwam een 57-jarige man om bij een ongeluk met een vrachtwagen. Het dodelijk ongeval vond plaats ter hoogte van het Kotterspad en het Gaffelaarspad. De politie doet nog steeds onderzoek naar het ongeluk.

Lees ook: Zwaargewonde bij ernstig ongeluk met vrachtwagen in Stadionbuurt Amsterdam



Uit het onderzoek van de politie blijkt dat er mogelijk iemand genaamd 'Ronald' getuige was van het ongeluk. De politie heeft de man nog niet niet kunnen vinden en doet daarom nu een oproep. Ook andere getuigen kunnen contact opnemen met de politie door 0900-8844 te bellen.