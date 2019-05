Brandweer Blokker uit de penarie: enthousiaste vrijwilligers melden zich aan

HOORN - "Het is onvoorstelbaar. Wat een ongekende opkomst", vertelt postcommandant Ed de Vries over zijn wervingsavond voor brandweervrijwilligers. Dorpsgenoten gaan De Vries uit de brand helpen en hebben zich massaal bij hem aangemeld.

Bij de brandweerpost zijn er momenteel leden te weinig om het rooster goed te vullen. Hierdoor draait het team regelmatig dubbele diensten. De post heeft daarnaast te maken met 'natuurlijk verloop'. Dit betekent dat er in de nabije toekomst nog meer leden gaan stoppen in verband met de leeftijd.

Om meer vrijwilligers te trekken had de kazerne op 26 april een speciale wervingsavond georganiseerd. Hier kwamen vijftien geïnteresseerden op af. "Dit is echt een hele mooie opkomst. Bij andere kazernes komt er soms maar twee of drie man. En dan moet je nog maar hopen dat ze na die avond ook nog willen", vertelt De Vries.

'Hoop dat ik er vijf overhoud'

Tien man heeft aangegeven verder met De Vries in gesprek te willen en die gesprekken worden nu gepland. "Ik reken mezelf nog niet rijk, maar ik hoop echt dat er vijf overblijven. Maar ze waren allemaal erg enthousiast dus dit is echt top."

Op de vraag waarom de mannen nu wel zijn gekomen, vertelt De Vries dat sommige er altijd al over twijfelden en de oproep ze over de streep heeft getrokken. Hij hoopt dat er nog meer van dit soort mannen zijn over het hele land. "Want we zijn niet de enige met dit probleem."