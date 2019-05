Gedupeerde winkelier na mislukte ramkraak Velsen-Noord: "Stelletje dombo's"

VELSEN-NOORD - Rond half vier werd winkelier Jos Rozing uit zijn bed gebeld door de politie. Tot drie keer toe had een auto zijn tabakswinkel in Velsen-Noord geramd. De daders maakten niets buit, maar de gevel, de ramen en het rolluik zijn zwaar beschadigd.

"De uitbaters, mevrouw en meneer Rozing, dat zijn zulke fijne mensen", vertelt een Velsenaar die poolshoogte komt nemen. "Dit gun je niemand. Het raakt je ook. Wij zijn in dit dorp allemaal één en dat maakt het zo moeilijk." Op Facebook steken meerdere dorpsbewoners de Rozings een hart onder de riem.

'Grote ellende'

Jos en zijn vrouw Hennie runnen de winkel aan de Wijkerstraatweg al 34 jaar. Nooit eerder hebben ze zoiets meegemaakt als vannacht: "Triest, ik vind het heel triest dit", vertelt Jos. "Het is één grote schade, één grote ellende. Maar gelukkig zijn ze niet eens binnen geweest."

Voor de tabakszaak staan fietsnietjes en afvalbakken, waardoor de ruimte voor een auto daar beperkt is. Vaart maken is al helemaal moeilijk, omdat de stoep tussen de fietsenstallingen en de winkel maar twee meter breed is. "Het zijn gewoon een stelletje dombo's geweest", zegt Jos terwijl hij de schade bekijkt. "Want hoe haal je het in je hersenen om op deze manier iets te willen kraken. Dan had je helemaal niet hoeven komen."

Niets te halen

Laat staan dat er iets te halen was bij de tabakszaak, concludeert Jos terwijl hij de kassa bekijkt: "Een paar muntjes, voor de gokautomaat, dat is de moeite niet", zegt hij cynisch: "Kun je een baantje zoeken, maar ze willen baantjes hebben van veel doekoes hé. Het liefst in een kwartier en daarna gaan we chillen."