Hilversumse (38) verdacht van brandstichting in eigen huis terwijl iemand binnen was

HILVERSUM - Een 38-jarige vrouw uit Hilversum wordt ervan verdacht haar eigen huis aan het Janseniushof in brand te hebben gestoken, terwijl op dat moment iemand anders binnen was. Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Omwonenden klaagden naar eigen zeggen al langer over het gedrag van de vrouw.

Dat schrijft de Gooi en Eembode.

De overlast begon volgens de buurtbewoners toen de vrouw twee jaar geleden naar de wijk Kerkelanden verhuisde. "Al die tijd is er sprake van overlast, overlast en nog eens overlast", aldus een van de omwonenden. "De wijkagent was kind aan huis. Ook bij de woningbouwvereniging was aangegeven dat er iets verschrikkelijks stond te gebeuren."

De zorgen waren kennelijk niet ongegrond, want bijna twee weken geleden stak de Hilversumse midden in de nacht haar eigen huis in brand. Op dat moment zat een man nog binnen. Hij raakte door de brand ernstig gewond.

Een ruzie zou uit de hand zijn gelopen. De vrouw werd gelijk door de politie aangehouden. Ze zit nog steeds vast en wordt verdacht van poging tot moord en brandstichting. De rechtbank bepaalt dinsdag of ze langer vast moet blijven.

NH Nieuws deed op Eerste Paasdag verslag van de brand: